De raketaanval van 6 september op de Oost-Oekraïense plaats Kostjantynivka was niet uitgevoerd door het Russische leger, meldt The New York Times. De catastrofale aanval was zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een dwalende Oekraïense luchtverdedigingsraket, afgevuurd door een Buk-lanceersysteem.