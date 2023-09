Bij een Turkse droneaanval zijn zondag ten minste vier leden van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Noord-Irak om het leven gekomen, meldt de antiterrorismedienst van de semiautonome regio Koerdistan in Irak. Het zou gaan om een „hoge functionaris” van de partij en drie strijders. Zij werden gedood toen „een drone van het Turkse leger hun voertuig in de Jal Mir-regio op de berg Sinjar aanviel”, aldus de Koerden.