„Zeg me wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie u bent”, luidt een spreekwoord dat al eeuwen oud is. Sommige commentatoren bezigden de uitdrukking toen de beelden afgelopen woensdag werden uitgezonden van de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De twee ontmoetten elkaar in het uiterste oosten van Rusland.