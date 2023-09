Van Raan gaat toch voor hogere plek op PvdD-kandidatenlijst

Tweede Kamerlid Lammert van Raan wil een hogere plek op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren bij de komende verkiezingen. In een verklaring op X laat hij weten dat het voormalige partijbestuur hem op zijn eigen verzoek op een normaal gesproken onverkiesbare twintigste plek heeft gezet. Maar hij heeft zich nu gemeld als tegenkandidaat voor plek zes, die nu is toebedeeld aan Martine van Schaik. De leden mogen daar op het partijcongres over stemmen.