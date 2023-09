Voor vakbond CNV komt de aanvraag van uitstel van betaling door elektronicaketen BCC als een grote verrassing. Dat het winkelbedrijf zocht naar manieren om kosten te besparen was weliswaar bekend bij de bond, „maar dat ze er zo slecht voor stonden, had ik niet verwacht”, zegt vakbondsbestuurder Leon van der Elsen. „Dat is echt een grote klap voor alle medewerkers.”