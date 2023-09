De politie Rotterdam doet onderzoek naar het bestaan van een groep op WhatsApp waarin negen politiemedewerkers van het Team Arrestantentaken vrouwonvriendelijke en seksistische uitspraken over collega’s zouden hebben gedaan. Het onderzoek is gestart nadat bij de leiding van het team een melding was binnengekomen van het bestaan van de appgroep, meldt de politie donderdag.