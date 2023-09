Gemeenten om Chemours pleiten voor scherper Europees PFAS-verbod

De vier gemeenten rond de Chemours-fabriek in Dordrecht willen dat het Europese PFAS-verbod strenger wordt dan het voorstel dat nu op tafel ligt. In het begin dit jaar gepresenteerde voorstel staat dat PFAS in uitzonderlijke gevallen nog gebruikt mag worden voor zogeheten essentiële toepassingen: producten van belangrijke waarde voor de samenleving en de economie. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht dringen erop aan de definitie van ‘essentiële toepassingen’ beter en vooral zeer streng te omschrijven.