Provinciebestuurder Friso Douwstra vindt het verstandig om met de NAM in gesprek te blijven over de mogelijke gaswinning onder het wad bij Ternaard. Of de provincie gehoor geeft aan de oproep van de Waddenvereniging om uit het omgevingsproces met de NAM te stappen, kon Douwstra nog niet zeggen. „De gemeente Noardeast-Fryslân geeft daar binnenkort antwoord op aan de Waddenvereniging.”