Reddingswerkers in Marokko blijven zich ruim een halve week na de aardbeving inzetten om overlevenden te vinden. Journalisten in het rampgebied zeggen dat woensdag duidelijk meer militairen, politiemensen en hulpverleners te zien zijn op wegen bij het epicentrum. Ondertussen slinkt de kans dat nog overlevenden worden aangetroffen en zijn er nog steeds dorpen waar nog weinig hulp van buitenaf is gearriveerd.