Provincies en vervoerregio’s roepen de Tweede Kamer op om via de miljoenennota middelen vrij te maken om de prijsstijgingen in het openbaar vervoer te beperken. Volgens DOVA, het samenwerkingsverband van lagere overheden die de concessies aan stads- en streekvervoerders verlenen, stijgen de prijzen in het stads- en streekvervoer in 2024 met bijna 12 procent bij ongewijzigd beleid.