De PvdA en GroenLinks hebben woensdag een oproep gedaan aan minister van Klimaat en Energie Rob Jetten om geen vergunning af te geven aan de NAM voor gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese dorp Ternaard. „Het is onaanvaardbaar dat we een UNESCO-werelderfgoedstatus zouden opgeven voor de winning van fossiele brandstoffen”, staat in het persbericht.