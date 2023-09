Voertuigen met een Russisch kenteken komen Estland, Letland en Litouwen niet meer in. De maatregel is onderdeel van Europese sancties tegen Rusland, en volgt op een richtlijn van de Europese Commissie. De regels gelden ook voor voertuigen uit Belarus. Letland en Litouwen namen de maatregel als eerste, Estland volgde later pas.