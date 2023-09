Pasgeborenen in Nederland hebben steeds vaker een ongetrouwde moeder. In 2022 geldt dat voor bijna 71.000 baby’s, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze woensdag. Dat komt neer op 42 procent van alle kinderen die het afgelopen jaar ter wereld zijn gekomen. Moeders in de Bijbelgordel zijn daarentegen vaak wel getrouwd.