Oekraïne heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een raketaanval uitgevoerd op de havenstad Sebastopol op de Krim, meldt de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van het schiereiland op Telegram. Bij de aanval raakten 24 mensen gewond, maar vielen geen doden. In Sebastopol ligt de voornaamste haven van de Russische oorlogsvloot in de Zwarte Zee.