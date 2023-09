Stichting Vluchteling start een inzamelingsactie voor hulp aan de slachtoffers van het noodweer in Libië, zo is dinsdag bekendgemaakt. Vooral het oosten van het land is zwaar getroffen door storm Daniel. De Libische Rode Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, schat in dat 20.000 mensen door het noodweer ontheemd zijn geraakt.