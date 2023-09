De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar een dode man, die op 3 september werd gevonden in een woning aan de Brugstraat in Den Bosch. Volgens de politie is de 46-jarige man met geweld om het leven gebracht. Maandag werd in deze zaak de 56-jarige bewoonster van het huis waar de man is gevonden aangehouden, maakte de politie dinsdag bekend.