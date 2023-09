Nederlandse ambassadeur: sommige dorpen Marokko weer bereikbaar

De Nederlandse ambassadeur in Marokko, Jeroen Roodenburg, laat maandag op BNR Nieuwsradio weten dat enkele dorpen in het Marokkaanse aardbevingsgebied inmiddels weer bereikbaar zijn. Volgens de ambassadeur zijn er nog veel dorpen in het bergachtige gebied rondom Marrakech „waar nog maar weinig huizen overeind staan, waar grote nood is en de Marokkaanse autoriteiten met inzet van het leger hun best doen om de toegangswegen te ontsluiten.”