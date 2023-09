Voor zeevarenden in de haven van Moerdijk is het een welkome onderbreking: een avond in het zeemanshuis. Daar kun je tafeltennissen, wat drinken of een gesprek voeren met de zeevarendenpastor. Tegelijkertijd loopt het aantal vrijwilligers gestaag terug. „Veel mensen hebben niet in de gaten wat de zeevaart voor hen betekent.”