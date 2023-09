Financiële steun van ondernemer voor Cobra Museum

Het Cobra Museum zegt dankzij een toezegging van zorgondernemer en kunstliefhebber Marius Touwen „uit de acute financiële nood” te zijn. Het noodlijdende museum voor moderne kunst hoopt dat de bijdrage van Touwen „een nieuwe basis biedt” om met de gemeente Amstelveen in gesprek te gaan over een structurele oplossing voor het voortbestaan van de culturele instelling. Het gemeentebestuur wil de subsidie aan het museum vanaf volgend jaar stopzetten. De gemeenteraad neemt daar in de komende twee weken een besluit over.