Tijdens het vrijdaggebed in de Blauwe Moskee in Amsterdam wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Ook vindt er een inzamelingsactie plaats, zegt voormalig imam Yassin Elforkani. Hij hoort veel initiatieven om zich heen om de getroffenen in zijn land van herkomst te helpen. „Het zijn de snelle, kleine acties die het nu doen, door bijvoorbeeld direct geld over te maken naar familieleden.”