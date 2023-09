Lavrov noemt VS ‘agressief’ om militaire oefeningen in Armenië

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft gezegd „niets goeds” te verwachten van de geplande militaire manoeuvre die Armenië vanaf maandag samen met de Verenigde Staten zal houden. Een „agressief NAVO-land probeert op te rukken naar de zuidelijke Kaukasus”, zei Lavrov tegen het einde van de G20-top in India over de VS. „Overal waar Amerikaanse bases opduiken - en dat zijn er honderden over de hele wereld, zoals we weten - leidt dit tot niets goeds.”