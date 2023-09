Marokko wordt wel vaker getroffen door aardbevingen. Maar die zijn meestal in het noorden van het land. De dodelijke aardbeving die in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde, was iets verder richting het zuiden. „Dat gebied is seismisch actief, maar niet zo actief als het noorden”, zegt Läslo Evers, aardbevingsdeskundige van het KNMI.