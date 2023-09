De Amerikaan die op bijna een kilometer diepte vastzit in een grot in Turkije maakt het naar eigen zeggen naar omstandigheden goed, nadat hij aanvankelijk balanceerde op het randje van de dood. De 40-jarige Mark Dickey bevindt zich al bijna een week onder de grond nadat hij getroffen werd door inwendige bloedingen. Het zal volgens reddingswerkers nog wel even duren voor hij weer bovengronds kan komen.