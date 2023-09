President Volodymyr Zelensky erkent dat de Oekraïense krijgsmacht in toenemende mate moeite heeft met de strijd tegen Rusland. Hij zegt ook dat het moeilijker wordt om aan wapens te komen en nieuwe sancties in te stellen tegen Rusland. Met zwaarder wapentuig zou de strijd beter verlopen, zei hij op een conferentie in Kyiv.