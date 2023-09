VS onderzoeken Chinese chip in nieuwe smartphone Huawei

De Amerikaanse overheid is een officieel onderzoek begonnen naar een geavanceerde, in China gemaakte chip die wordt gebruikt in de nieuwste smartphone van Huawei. De recente lancering van die nieuwe smartphone van het Chinese bedrijf heeft in Washington een debat op gang gebracht over de doeltreffendheid van de sancties tegen het land. Die zijn juist bedoeld om te voorkomen dat China geavanceerde chips kan ontwikkelen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.