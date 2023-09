Het Brabantse waterschap Aa en Maas heeft opgeroepen tot meer samenwerking wat betreft de aanpak van invasieve exoten, planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Zo worstelt Aa en Maas momenteel met de grote waternavel, een oeverplant uit Noord- en Zuid-Amerika die zich snel heeft verspreid in het water in Oost-Brabant.