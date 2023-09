De moordenaars van advocaat Derk Wiersum gelden als „potentiële verdachten” van een nachtelijke schietpartij in Paramaribo waarbij in mei 2019 twee personen om het leven kwamen. De Surinaamse politie meldt donderdag dat de Nederlandse politie „recentelijk” naar Paramaribo is afgereisd voor een vervolgonderzoek in deze zaak. Daarvoor werkt de politie uit Amsterdam samen met de Surinaamse Cold Case Unit.