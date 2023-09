Shell en ExxonMobil praten met het Canadese Tenaz Energy over een mogelijke verkoop van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), vooral bekend als de exploitant van het gasveld in Groningen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het was al bekend dat de olie- en gasconcerns van de winningsactiviteiten van de NAM afwillen vanwege het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.