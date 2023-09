De provincie Zuid-Holland heeft op dit moment geen reden om de vergunning voor de Chemours-fabriek in te trekken. Volgens gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vergunningverlening) houdt het bedrijf in Dordrecht zich nu aan de gestelde normen en regels, ook al heeft Chemours door de jaren heen gezorgd voor verontreiniging met PFAS-stoffen in de bodem en het water rond de fabriek.