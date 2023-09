Ook rekeningrijden en witwaswet mogelijk op lange baan geschoven

De Tweede Kamer schuift waarschijnlijk plannen om rekeningrijden in te voeren en de veelbesproken antiwitwaswet op de lange baan. Pas als een nieuw kabinet is geïnstalleerd, mag op deze dossiers nieuw beleid worden gemaakt. Het kabinet wilde zogenoemd ‘betalen naar gebruik’ voorbereiden om na deze kabinetsperiode in te voeren en wilde verder met de witwaswet, waarop veel kritiek is. Maar omdat het kabinet is gevallen, heeft de Tweede Kamer besloten een aantal politiek gevoelige onderwerpen controversieel te verklaren, waardoor dit kabinet niet verder kan met deze plannen.