Dijkgraaf: UvA schond integriteitsgrenzen in contact met Netflix

De Universiteit van Amsterdam heeft „zo op het eerste gezicht” de grenzen van de integriteit geschonden in de onderhandelingen over een sponsorcontract met Netflix, vindt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Dat zegt hij in reactie op een vraag van Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens het vragenuur over een artikel van Follow the Money. Een afdeling van de universiteit zou allerlei voordelen hebben aangeboden in de onderhandelingen over een contract van 550.000 euro om belastingonderzoek te sponsoren. Zo boden de onderzoekers aan om te helpen de omstreden belastingpolitiek van het streamingbedrijf aan de samenleving uit te leggen.