Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) erkent dat subsidies en fiscale voordelen die het gebruik van fossiele brandstof bevoordelen, in de tientallen miljarden euro’s lopen. Cijfers daarover uit een recent onderzoeksrapport van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie die optellen tot 37,5 miljard euro, „komen me wel bekend voor”, zei hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.