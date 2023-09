Een 82-jarige automobilist uit Rotterdam is dinsdag om het leven gekomen door een ongeval op de A58 bij Etten-Leur. Het slachtoffer reed met zijn wagen tegen de achterkant van een vrachtwagen. De politie vermoedt dat de man onwel is geworden en daarna in botsing kwam met de truck. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar alle hulp bleek tevergeefs.