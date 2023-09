Griekse en Turkse ministers bijeen in aanloop naar top van VN

De Griekse buitenlandminister Georgios Gerapetritis spreekt dinsdag in Ankara zijn Turkse collega Hakan Fidan. De twee bewindslieden bereiden de topontmoeting voor van de Turkse president Erdogan met de Griekse premier Mitsotakis in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties later deze maand. Die jaarlijkse vergadering begint dinsdag in New York en staatshoofden en regeringsleiders maken er hun opwachting tijdens het algemeen debat’ van 19 september tot en met 26 september.