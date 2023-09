Kabinet laat minder bedrijven ruimen bij uitbraak vogelgriep

Als bij een kippenboer gevaarlijke vogelgriep uitbreekt, gaat het kabinet niet langer alle bedrijven in een straal van 1 kilometer om de besmette houderij preventief ruimen. In plaats daarvan worden bedrijven in een straal van 3 kilometer om het besmette bedrijf „bemonsterd”. Dit moet voorkomen dat er minder gezonde kippen worden gedood, meldt demissionair landbouwminister Piet Adema. Onderzoek toont aan dat bemonsteren, het onderzoeken van kadavers op hoogpathogene vogelgriep, net zo effectief is als het preventief ruimen.