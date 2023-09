Onderzoek: geen bewijs voor ‘aanzuigende werking’ asielbeleid

Er is geen bewijs dat Nederlandse regels en opvangvoorzieningen een „aanzuigende werking” hebben op asielzoekers. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Volgens het onderzoek zijn vooral veiligheid en sociale netwerken belangrijke factoren bij het nemen van een besluit over in welk land iemand bescherming zoekt. Ook infrastructuur en financiële middelen spelen een rol, net als bijvoorbeeld toevallige ontmoetingen met mensen die hulp kunnen bieden.