Griekenland stelt de komende maanden grenzen aan het aantal mensen dat per dag de Akropolis van Athene kan bezoeken. Er mogen bij wijze van proef de komende tijd maximaal 20.000 bezoekers per dag komen. Die worden bovendien beter over de dag verspreid, kondigde de minister van Cultuur Lina Mendoni vorige maand aan op de radio.