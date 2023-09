‘Limonadewesp’ weer meest getelde wespensoort

Ruim tweehonderd deelnemers aan de tweede editie van de Nationale Wespentelling hebben afgelopen week 1170 wespen gezien. Net als vorig jaar was de meest getelde wesp de zogeheten limonadewesp, die een voorkeur heeft voor zoetigheid. Wel kwam deze soort, net als andere sociale wespen, minder vaak voor in de tellingen dan een jaar geleden: 692 dit jaar tegenover 794 in 2022. Verder valt op dat tellers vaker dan vorig jaar een Europese hoornaar waarnamen, laat de Wespenstichting weten.