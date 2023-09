Door een aanrijding tussen een motor en een auto in het Gelderse Lengel zijn zondagmorgen een dode en een zwaargewonde gevallen. Het ongeval gebeurde rond 11.20 uur op de Drieheuvelenweg. De bestuurder van de motor, een 67-jarige man uit ’s-Heerenberg, is omgekomen. Een 62-jarige vrouw uit diezelfde plaats, die achterop zat, is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.