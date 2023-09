CDA-lijsttrekker Bontenbal ziet ideologische vaagheid bij BBB

Het is onduidelijk waar de BoerBurgerBeweging (BBB) ideologisch voor staat, vindt lijsttrekker Henri Bontenbal van het CDA. Hij wijst erop dat deze electorale concurrent bestaat uit oud-politici van uiteenlopende partijen en voorvrouw Caroline van der Plas zich bovendien heeft uitgesproken voor een coalitie met de SP. „Hoe ga je een liberaal en een socialist straks in een fractie laten praten over marktwerking in de zorg, over voltooid levenseinde?”, zegt de lijsttrekker in De Ongelooflijke Podcast.