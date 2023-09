Annabel Nanninga nummer twee op lijst Kamerverkiezingen JA21

Medeoprichter Annabel Nanninga van JA21 wordt de nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Joost Eerdmans wordt zoals verwacht lijsttrekker, zo werd zaterdag bevestigd tijdens een campagnebijeenkomst in Amersfoort. Het was al bekend dat Nanninga de Tweede Kamer in wil en dat heeft tot veel onrust geleid in de partij. Critici vonden haar kandidatuur ongepast, omdat ze nu fractieleider is in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad.