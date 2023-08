De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan heeft donderdag bij zijn bezoek aan zijn Russische collega in Moskou gepleit voor een hervatting van de verlopen graandeal. De overeenkomst, die de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee mogelijk maakte, is volgens hem „cruciaal” voor de wereldwijde voedselzekerheid.