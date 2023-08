ABN sluit beursmaand af met opvallende daling, DSM omhoog in AEX

ABN AMRO was donderdag een opvallende daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een koersverlies van 3,6 procent. Een duidelijke reden was er niet. Woensdag ging het aandeel van de bank juist bijna 3 procent omhoog, waarmee het bovenaan de AEX-index stond. Ook daar was geen verklaring voor. Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich, dat de laatste tijd rake klappen kreeg, ging aan kop bij de grote fondsen met een winst van 1,7 procent.