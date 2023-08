De hoeveelheid lachgas die opborrelt uit zoetwaterbronnen is de afgelopen eeuw meer dan verdrievoudigd, melden onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ze schetsen een zorgwekkende trend rond dit krachtige broeikasgas, die samenhangt met toegenomen kunstmestgebruik én de bouw van stuwdammen. Hoe dat zit, leggen ze uit in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology.