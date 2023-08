Voedseltekorten in Afrika hebben niets met Rusland te maken, zegt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Rusland is een betrouwbare leverancier van graan, ondanks obstakels die zijn opgeworpen door de Verenigde Staten en de Europese Unie, stelt Peskov. Hij zei ook dat Turkije nog niet heeft ingestemd met een Russisch plan voor graanexport via dat land aan arme landen.