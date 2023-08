Wolf doodgereden op A12 bij Arnhem

Op de A12 bij Arnhem is deze week een wolf doodgereden. Dat meldt BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken afhandelt. Het is de achttiende wolf die in Nederland is doodgereden sinds het eerste verkeersslachtoffer in 2017 viel bij Kloosterhaar in Overijssel. Daarnaast is in juli een wolf doodgeschoten in Wapse in Drenthe. Op de Veluwe is een wolf slachtoffer geworden van stroperij en er is ook op de Veluwe een karkas gevonden van een wolf die onder verdachte omstandigheden om het leven was gekomen.