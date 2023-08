LEGO, de grootste speelgoedfabrikant ter wereld, gaat de komende jaren vooral in China investeren voor verdere groei. Het Deense familiebedrijf wil daar meer winkels en productiefaciliteiten openen. De opkomende middenklasse in het land betekent een „enorme groeimarkt” in de toekomst, zegt topman Niels Christiansen.