Veilig Thuis en Vrouwenopvang: meer nodig tegen femicide

De cijfers over de toename van moord en doodslag op vrouwen bevestigt dat zogenoemde femicide een „ontzettend groot probleem” is in ons land. Dat zeggen het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang. Ondanks eerdere oproepen aan het kabinet vinden de organisaties dat er nog te weinig gebeurt om femicide tegen te gaan. „We hebben het idee dat we in Nederland voorop lopen in gendergelijkheid, maar dat is minder het geval dan we denken”, zegt Hanneke Bakker namens de Vrouwenopvang.