Een minderjarige uit Assen is overleden door een ernstig eenzijdig ongeval met een auto in het Drentse Ekehaar in de nacht van maandag op dinsdag. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk raakten vier andere minderjarigen gewond. Een van hen komt uit Rolde, en de rest ook uit Assen. Alle vijf de jongeren hadden geen rijbewijs.