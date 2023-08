Een petitie tegen de aanstelling van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris met de klimaatportefeuille is in een paar uur tijd enkele duizenden keren ondertekend. In het verzoekschrift van campagnebureau DeGoedeZaak wordt de Tweede Kamer opgeroepen om te pleiten voor een EU-commissaris „die de klimaatcrisis serieus neemt”.